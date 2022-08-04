Турция пытается разобраться в споре по поводу строительства российской атомной станции
Министерство энергетики Турции заявило, что пытается урегулировать спор между сторонами, участвующими в строительстве российской атомной электростанции стоимостью 20 млрд долларов в Аккую на юге страны.
Подразделение «Росатома» Akkuyu Nukleer сообщило, что подписало соглашение с TSM Enerji о проведении оставшихся строительных работ на заводе после расторжения сделки с турецкой фирмой IC Ictas.
IC Ictas заявила, что подала в суд на расторжение сделки с Akkuyu Nukleer. По данным торгового реестра Турции, TSM принадлежит трем российским компаниям.
В заявлении турецкого министра энергетики говорится, что ведомство предприняло необходимые шаги для разрешения спора между сторонами.
Там также сказано, что приоритетом является обеспечение того, чтобы все подрядчики, работающие на строительной площадке с начала реализации проекта, не имели никаких претензий и чтобы объект был введен в эксплуатацию вовремя.
Akkuyu Nukleer, которая строит четыре реактора на средиземноморской площадке, не назвала конкретных причин прекращения сделки с IC Ictas, но заявила, что контракт с TSM обеспечит выполнение работ в согласованные сроки и своевременную оплату труда рабочих.
Анкара намерена ввести в эксплуатацию первый реактор на электростанции общей мощностью 4800 мегаватт до президентских и парламентских выборов в 2023 году.
Ожидается, что электростанция будет производить до 10% электроэнергии Турции после того, как все четыре реактора будут запущены.
Опубликовано: Светлана Репина
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