Северная Корея вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия

Корейская Народно-Демократическая Республика вышла из ДНЯО, заявив о праве на самооборону.

В среду, 3 августа 2022 года, пресс-служба постоянного представительства Северной Кореи при Организации Объединённых Наций заявило о решении правительства КНДР выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Сотрудники дипмиссии КНДР при ООН отмечают, что после легитимного выхода страны из ДНЯО, Северная Корея имеет полное право на самооборону с применением ядерного оружие, которым обладает государство.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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