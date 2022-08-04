Северная Корея вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия

Корейская Народно-Демократическая Республика вышла из ДНЯО, заявив о праве на самооборону.

В среду, 3 августа 2022 года, пресс-служба постоянного представительства Северной Кореи при Организации Объединённых Наций заявило о решении правительства КНДР выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Сотрудники дипмиссии КНДР при ООН отмечают, что после легитимного выхода страны из ДНЯО, Северная Корея имеет полное право на самооборону с применением ядерного оружие, которым обладает государство.