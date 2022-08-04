Диетолог Ясмин Моссавар-Рахмани рассказала, чем опасна диетическая газировка
Желающие похудеть или поддерживать нормальный вес часто выбирают диетическую колу вместо обычной. По мнению специалистов, это не самый здоровый выбор.
Диетолог Ясмин Моссавар-Рахмани отмечает, что газированные напитки с искусственными подсластителями действительно содержат меньше калорий. Но их регулярное употребление негативно влияет на здоровье.
Чаще всего при производстве диетической газировки в качестве подсластителя используется аспартам. Некоторые исследования доказывают связь между его употреблением и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
В 2012 году было проведено исследование, результаты которого опубликованы в Journal of General Internal Medicine. Его участниками стали 2564 человека.
Все эти люди были моложе 40 лет, ни у кого из них раньше не было проблем с сердцем и сосудами. Все они употребляли безалкогольне напитки как минимум 10 лет.
За это время было зарегистрировано 591 сосудистое событие; 225 из них были инсультами, 155 — сердечными приступами, 351 — с летальным исходом.
Исследование показало, что те, кто пьет диетические газированные напитки, чаще страдают сердечными приступами, инсультами и диабетом.
Ученые признают, что говорить об окончательных выводах преждевременно. Потребуются дополнительные исследования, чтобы выявить механизм воздействия газировки без сахара на организм человека.
В исследовании Американской кардиологической ассоциации, опубликованном в журнале Stroke в 2019 году, получены схожие результаты.
Ученые обнаружили, что женщины, употреблявшие в течение жизни много искусственно подслащенных напитков, имели повышенный риск инсульта, который в некоторых случаях приводил к смерти.
Опубликовано: Светлана Репина
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Диетолог Ясмин Моссавар-Рахмани рассказала, чем опасна диетическая газировка
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