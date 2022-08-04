Садоводы объяснили, как подготовить вишню к зиме

От качества ухода за вишней в конце лета и осенью зависит, как дерево перенесет зимние холода и какой урожай даст в следующем сезоне.

После сбора ягод необходимо хорошо полить дерево и внести питательные подкормки, поскольку растения расходуют много сил во время плодоношения.

В этот же период проводится обрезка. Обязательно нужно рыхлить грунт, чтобы корни получали кислород в достаточном количестве, а на почве не формировалась корка.

Дерево также необходимо утеплить. Все это поможет укрепить иммунитет и перезимовать при любых погодных условиях, включая сильные морозы.

Вишни моложе трех лет нужно укрывать на зиму лапником. Из приствольного круга дерева убирают все листья, почву обрабатывают инсектицидами и мульчируют, ветви подвязывают.

Количество и объем поливов осенью зависит от погоды. Если она достаточно сухая, дерево нужно полить дважды. Одновременно стоит внести подкормки с кальцием, фосфором и калием.

В сентябре необходимо срезать обломанные побеги и ветки, на которых присутствуют следы заболеваний. Все срезы обрабатывают садовым варом.

После первых заморозков вишню можно опрыскать мочевиной. Это поможет избавиться от грибков и личинок, зимующих под корой.