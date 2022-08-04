Садоводы рассказали, как правильно подкармливать гортензию

Гортензия – многолетний цветущий кустарник, который по праву считается одним из самых красивых огородных растений.

Для обильного цветения гортензии нужны питательные вещества, которые она может получить из подкормок. Такие составы вносятся по определенной схеме.

Многое зависит от времени посадки растения. Если его высаживают весной, после зимы в почве совсем мало питательных веществ. В этот период актуальны сульфат аммония, суперфосфат и сульфат калия.

Следующая подкормка потребуется только через два года. Можно использовать минеральные составы или органику, а лучше всего чередовать их.

Удобрения, содержащие азот, вносятся весной или в первой половине лета. Они помогают гортензии наращивать зеленую массу.

На этапе завязи бутонов нужны фосфор и калий, в это время вносятся суперфосфат и сернокислый калий. Для укрепления иммунитета растения используется раствор марганца.

Гортензию подкармливают только весной и летом, осенью удобрения уже не вносятся. Можно готовить водные растворы для подкормки или рассыпать под куст гранулированные составы.

Существуют также комплексные препараты, в которых содержатся все вещества, необходимые гортензии. Важно помнить, что использование исключительно органических удобрений может навредить растению.

При использовании минеральных составов необходимо четко соблюдать дозировку и правила внесения.