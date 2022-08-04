Фермеры объяснили, как сажать картофель под зиму

Картофель можно сажать осенью, если зима ожидается мягкая и снежная. В таких условиях растение вполне может перезимовать и дать урожай.

Картофель, посаженный перед зимой, созревает уже в июне. Весной растение получает много влаги во время таяния снега, поэтому не боится засухи.

Есть еще одно важное преимущество в таком способе посадки картофеля. Его не атакуют вредители, в том числе колорадские жуки. Однако посадки могут испортить грызуны и живущие в почве медведки.

Сроки такой посадки картофеля определяются погодными условиями. Но по общему правилу сажать растение можно после первых ночных заморозков.

Для получения хорошего урожая необходимо выбрать хорошо освещенное место, на котором не будет застаиваться вода. Летом грунт перекапывают и одновременно вносят в грунт компост.

За 3 недели до посадки клубни выкладывают на свет. На них должны образоваться ростки. Перед посадкой клубни обрабатывают раствором марганцовки.

Сажать картофель лучше в ямки с золой, луковой шелухой и суперфосфатом на глубину от 15 см. Посадки накрывают лапником, а сверху мульчируют соломой или сеном.

Мульчу нужно убрать весной. Желательно накрыть картофель специальным полотном, натянутым на дуги, до тепла. Далее нужен обычный уход: окучивание, полив и подкормки.