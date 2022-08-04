Садоводы назвали цветы-многолетники, которые хорошо зимуют под снегом

Цветущие многолетники украшают участок и требуют минимального ухода. Важно знать, какие растения способны перезимовать под снегом и снова порадовать цветением.

Один из зимующих цветов – роза, но именно она считается самой прихотливой из многолетников. С первыми заморозками нужно провести обрезку, пригнуть побеги к земле и накрыть куст.

Пионы пользуются популярностью среди садоводов. Чтобы они не замерзли зимой, их нужно укрыть лапником. Почву под кустами мульчируют, а верхнюю часть растений обрезают в октябре.

Ирисы обычно хорошо переносят зимние холода, но многое зависит от сорта. Для этих цветов тоже не будет лишним мульчирование почвы.

Сложной найти дачный участок, на котором не растут астры. Они подкупают своим разнообразием и цветением до заморозков. Перед зимой астры нужно обрезать, а укрытие им не требуется.

Не нужно укрывать и астильбу – один из самых оригинальных и красивых цветов. Ей не страшны ни недостаток солнца, ни холода.

Неприхотливостью отличается и рудбекия. Ее легко выращивать, особенно на солнечных местах, а после зимы цветок прекрасно себя чувствует.

Примулы бывают самых разнообразных цветов и форм. Они прекрасно смотрятся на клумбах и вдоль садовых дорожек, хорошо зимуют под снегом без укрытия.