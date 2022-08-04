Агрономы рассказали об опасной болезни черной смородины и способах ее лечения

Септориоз – одно из самых частых заболеваний черной смородины. Его вызывает грибок, который особенно активен в начале весны и до середины лета.

Болезнь поражает кусты черной смородины в период плодоношения. Чаще всего это происходит в теплую погоду при повышенной влажности воздуха.

Источником септориоза может стать зараженная возбудителем вода. Нередко болезнь развивается при чрезмерном загущении посадок, нарушении режима полива и правил ухода за растениями.

Болезнь очень опасна. Зараженные кусты перестают развиваться, у них резко снижаются иммунитет и урожайность. В итоге растение может даже погибнуть, а также заразить соседние кусты.

Первый признак септориоза – небольшие коричневые пятна круглой формы на листьях. Они постепенно увеличиваются и становятся белыми.

На таких пятнах могут появляться черные точки, листья начинают сохнуть и осыпаться, кора становится бурой.

На ранних стадиях с болезнью можно справиться народными методами. Это солевой раствор, чесночный настой, раствор молочной сыворотки или мыла, отвар полевого хвоща. Помогает также медный купорос.

При сильно выраженных признаках заболевания не обойтись без обработки фунгицидами.