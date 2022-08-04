Шведский депутат предстанет перед судом за восхваление во ВКонтакте Гитлера и унижение чернокожих

Микаэлю Лундину, вице-председателю шведских демократов в городе Эстерсунд, предъявлено обвинение в преступлениях на почве ненависти.

В его профиле в социальной сети "ВКонтакте" появилась серия фотографий, посвященных Адольфу Гитлеру и сравнивающих чернокожих с обезьянами.

В постах во "ВКонтакте" распространялись фотографии с аккаунта Лундина, в том числе сообщение, которое дегуманизирует чернокожих. Содержание включало, среди прочего фото активистки Греты Тунберг с табличкой с изображением темнокожего человека и словами о том, что чернокожие — "обезьяны, похожие на людей» и "играют на барабанах, когда счастливы".

По данным следствия, в 2017 и 2018 годах Микаэль Лундин более активно распространял нацистский и крайне правый контент, сообщает expo.se. В мае 2017 года в его профиле появилось фото Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса с нацистским лозунгом "Unser schwur: Alles für Deutschland" - "Наша клятва: Все для Германии!", написанное на шведском языке. Другой пост представляет собой изображение смеющегося Адольфа Гитлера с лозунгом: "Посмотри сейчас на Европу — ты скучаешь по мне?".

Аккаунт политика в ВК в 2017-2020 годах делился контентом, поддерживающим антисемитскую теорию заговора , согласно которой еврейская оккупационная власть тайно правит миром.

В 2017 году Лундин опубликовал фото, призывающее к убийству тогдашнего премьер-министра Швеции Стефана Лёвена.

Расследование портала показывает, что Микаэль Лундин уже давно интересуется крайне правыми идеями на различных цифровых платформах. Помимо публикации в ВК, у него также был цифровой контакт с неонацистской организацией "Северное движение сопротивления".

В интервью Expo политик все отрицал. Во время допросов в полиции он сказал, что контент мог быть опубликован кем-то из домочадцев и что его профиль был взломан.

"Сейчас я не могу многого раскрыть, но много информации появится во время суда", — сказал он.

По словам Микаэля Лундина, партийному объединению известно о выдвинутом против него обвинении. Лидер группы SD Östersund Стефан Сандберг сообщил Östersunds-Posten во вторник, что он и Лундин договорились о том, что он может продолжать представлять партию и баллотироваться на выборах, пока не услышит приговор.

Однако в письменном комментарии шведские демократы на национальном уровне через свою пресс-службу называют сообщения Лундина "крайне неприятными и угрожающими".

По сообщению радио P4 Jämtland, партия на национальном уровне призвала его уйти в отставку.