Сенат США проголосовал за ратификацию протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Американский Сенат почти единогласно проголосовал за ратификацию протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, сообщает Reuters.

После того, как президент Байден подпишет ратификацию, США станут 22-й страной, одобрившей расширение НАТО.

Лишь один из ста сенаторов, республиканец Джош Хоули, проголосовал против Швеции и Финляндии, а еще один, Рэнд Пол - воздержался. Трое сенаторов не приняли участия в голосовании. Резолюция сопровождалась поправкой, призывающей страны Альянса выполнить требование оборонных расходов на уровне 2%. ВВП .

Как утверждал Хоули, упомянутый как один из потенциальных кандидатов в президенты от партии, Соединенным Штатам следует сосредоточиться на угрозе со стороны Китая , в то время как допуск скандинавских государств повлечет за собой усиление участия США в делах Европы в долгосрочной перспективе.

Его аргументы подверглись критике со стороны некоторых его коллег, которые указали, в частности, что Швеция и Финляндия будут самыми сильными в военном отношении новыми членами Альянса, а Хоули в 2019 году проголосовал за более слабую Северную Македонию.

"Если какой-либо сенатор ищет оправданный предлог, чтобы проголосовать "нет", удачи ему", — сказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл .

Вместе с Сенатом США присоединение Швеции и Финляндии к настоящему времени ратифицировали 22 из 30 государств-членов Альянса.