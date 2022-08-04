ООН инициирует расследование обстрела СИЗО с азовцами в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш инициирует миссию по расследованию нападения на колонию в Еленовке, где в результате взрыва погибли пленные националисты из "Азова", а многие были ранены, сообщает агентство Associated Press.

"Украина и Россия запросили расследование", — сказал Гутерриш, отметив, что сроки миссии должны быть согласованы с обеими странами.

Ранее пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что к нему поступили запросы от Украины и РФ о расследовании трагедии. По его словам, ООН изучает возможности и возможные условия для такого расследования.

В ночь с 28 на 29 июля в лагере в Еленовке произошел взрыв, за которым, по данным украинской армии, стояли российские войска. Москва, в свою очередь, обвиняет в нападении Киев.

В результате взрыва погибли не менее 50 украинских военных, 130 получили ранения, сообщила Генпрокуратура Украины.