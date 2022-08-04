«Газпром» отказывается принимать у Германии турбину для «Северного потока-1»

"Газпром" заявил, что возврат турбины для компрессорной станции газопровода "Северный поток-1", отсутствие которой называется причиной резкого сокращения поставок газа из России в Европу, невозможен.

Причинами, как сообщил "Газпром" в Telegram в среду вечером, 3 августа являются санкции США, ЕС и Великобритании, а также "несоблюдение Siemens текущих контрактных обязательств".

"Отправленная ​​на ремонт через Атлантику и возвращеннаяв Германию после почти месячных межправительственных переговоров, турбина готова к отправке, с немецкой стороны препятствий нет", - заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что на это есть разрешение Германии, ЕС, Великобритании, Канады.

"С этим проблем нет", - отметил Шольц, посетивший накануне завод Siemens в Мюльхайме-на-Руре, где производилось обслуживание турбины.

На своем ежедневном брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил официальную позицию Москвы: на турбину нет документов, подтверждающих освобождение от санкций и подтверждающих техническое состояние турбины.

"Газпром" сократил пропускную способность "Северного потока-1" до 20 %. С 27 июля объявлен форс-мажор для клиентов в Германии, Италии и Австрии. Суточные поставки по трубопроводу в Европу упали до 33 млн кубометров. в сутки, а общий экспорт "Газпрома" в июле составил всего 6,4 млрд кубометров, что составляет снижение на 58% по сравнению с предыдущим годом.