4 августа армия Китая начала учения со стрельбами в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня

Китайская армия начала учения со стрельбами в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня, сообщило в четверг, 4 августа Государственное телевидение Китая.

Учения заканчиваются в воскресенье, 7 августа в 12:00 по местному времени.

Ранее озабоченность ситуацией вокруг Тайваня выразили министры иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые встречаются в камбоджийской столице Пномпене. Министры выразили обеспокоенность нестабильностью ситуации не только в региональном, но и в глобальном масштабе.

"АСЕАН обеспокоен нестабильностью международной обстановки, не только региональной, но и глобальной, особенно последними событиями в соседних регионах, которые могут привести к плохой оценке ситуации, серьезной конфронтации и даже открытому конфликту с непредсказуемыми последствиями для великой полномочия", - говорится в опубликованном коммюнике.

Министры иностранных дел АСЕАН призвали к успокоению ситуации в Тайваньском проливе и недопущению "любых провокационных действий" после визита президента Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Китай ранее охарактеризовал визит как "чрезвычайно опасный" и обвинил США в "игре с огнем". В ответ на визит Пелоси Пекин приказал провести военные маневры в непосредственной близости от острова, который он считает своей провинцией.

Ранее министерство обороны Тайваня сообщило, что сайт ведомства подвергся атаке хакеров и на короткое время пропал из сети. В министерстве заверили, что ситуация находится под контролем и тесно сотрудничает с другими государственными органами для усиления кибербезопасности.

Каждый раз, когда напряжение между Тайванем и Китаем возрастает, взгляды всего мира обращаются в этом направлении, а сердцебиение менеджеров сотен тысяч компаний учащается. Сегодня все так же. Все из-за той ключевой роли, которую играет в мировой экономике островное государство, признанное лишь десятком-другим стран мира.