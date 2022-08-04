Беларусь отказалась менять безъядерный статус страны на конференции ДНЯО

В ходе конференции Договора о нераспространении ядерного оружия при ООН представитель Беларуси сообщил, что его государство не откажется от безъядерного статуса.

Накануне состоялась конференция Договора о нераспространении ядерного оружия, в рамках которого делегат от Беларуси исключил появление ядерных вооружений у Минска. Представитель Беларуси напомнил, что правительство его государства ранее осознанно отказалось от обладания ядерным оружием.

Примечательно, что ранее Александр Лукашенко публично допускал переброску российских ядерных вооружений в Беларусь на фоне военного кризиса в Украине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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