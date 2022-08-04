Итальянский прокурор допросил попавшего в реанимацию Анатолия Чубайса
Прокурор Сардинии допросил Анатолия Чубайса, сообщают СМИ. Итальянские службы приняли меры в связи с внезапной болезнью, с которой он попал в реанимацию во время отпуска на этом итальянском острове.
Внезапно у него парализовало руки и ноги, что заставило его заподозрить попытку отравления.
Ежедневная газета La Nuova Sardegna сообщила, что Чубайса, находившегося в больнице в Ольбии, допросил местный прокурор. Ведется предварительное следствие по факту внезапного ухудшения здоровья россиянина.
При этом в службах все еще ждут результатов анализов, которые у него взяли во время госпитализации. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии и с угрозой для функционирования жизненно важных органов.
Его состояние улучшилось, и есть много признаков симптомов неврологического заболевания, добавила газета, заявив, что прокурор хочет внести ясность в этот вопрос.
Анатолий Чубайс, бывший полномочный представитель президента России Владимира Путина по устойчивому развитию, ушел со своего поста и покинул страну. Ему о плохо на сталооскошном Изумрудном побережье Сардинии.
Ранее СМИ сообщали, что итальянские спецслужбы забили тревогу по поводу первых результатов исследований и подозрений на отравление. Полиция провела подробные токсикологические исследования.
Опубликовано: Николай Скира
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