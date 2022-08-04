СК России: Украинские националисты расстреливали российских пленных

Российские следователи рассмотрят факты расстрелов российских пленных украинскими солдатами.

В Следственном комитете Российской Федерации пообещали рассмотреть факты жестокого обращения с российскими пленными в Украине.

Ранее в сети появились видео, на которых военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреливают российских пленных.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление Следственного комитета России.

"Следственный комитет России изучит очередное видео в одном из Telegram-каналов бесчеловечного обращения украинских военнослужащих с российскими пленными. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ", - передает ТАСС.