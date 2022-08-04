Стремоусов: армия Украины атаковала Херсон ракетами

Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщает, что украинские военные совершили ракетную атаку на Херсон.

Утром 4 августа официальный представитель временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что сегодня вооружённые силы Украины произвели массированную ракетную атаку на Херсон. Стремоусов предполагает, что целью ВСУ было окончательное уничтожение Антоновского моста, расположенного на въезде в город.

Также Кирилл Стремоусов отметил, что несмотря на обилие снарядов, выпущенных украинской стороной, все ракеты ВСУ были перехвачены российскими системами противовоздушной обороны.