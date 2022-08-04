Китай провел учения и нанес удары по целям в Тайваньском проливе

Вооруженные силы Китая провели учения и нанесли удары по мишеням в Тайваньском проливе.

Восточная зона боевого командования народно-освободительной армии Китая в официальном аккаунте в WeChat.

В 13:00 4 августа в водах Тайваньского пролива произошли стрельбы по мишеням на дальние дистанции по целям в восточной части пролива.

В сообщении уточняется, что учения стартовали 4 августа в 12:00, они должны закончиться в воскресенье.

Маневры проходят в шести разных районах около Тайваня. Их координаты заранее обнародовали, чтобы предотвратить случайные заходы судов или пролеты самолетов.

Данные учения являются ответом КНР на визит главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией.

Американская чиновница прилетела на Тайвань 2 августа и покинула остров около 17:00 3 августа.