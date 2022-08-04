Авианосец США Ronald Reagan провел военные учения в Филиппинское море
Американский атомный авианосец Ronald Reagan провел плановые учения в Филиппинском море.
4 августа стало известно, что Соединенные Штаты провели плановые военные учения в Филиппинском море, в котором принял участие атомный авианосец Ronald Reagan. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Седьмого флота США.
Известно, что еще в мае военное судно покинуло базу Йокосука, что недалеко от Токио, и отправилось в длительное патрулирование. Этот же авианосец принимал участие в совместных учениях с военно-морскими силами самообороны Японии.
Опубликовано: Елена Калиновская
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