Авианосец США Ronald Reagan провел военные учения в Филиппинское море

Американский атомный авианосец Ronald Reagan провел плановые учения в Филиппинском море.

4 августа стало известно, что Соединенные Штаты провели плановые военные учения в Филиппинском море, в котором принял участие атомный авианосец Ronald Reagan. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Седьмого флота США.

Известно, что еще в мае военное судно покинуло базу Йокосука, что недалеко от Токио, и отправилось в длительное патрулирование. Этот же авианосец принимал участие в совместных учениях с военно-морскими силами самообороны Японии.