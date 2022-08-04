Загадки и секреты любимой дачи Иосифа Сталина

Любимое место отдыха отца народов Иосифа Сталина находилось в 15 км от курорта Гагры. Дача была секретным объектом под номером 18 и называлась "Холодная речка".

Если вопрос касается любимого места отдыха руководителя СССР Иосифа Сталина, то большинство людей вспоминает о даче на озере Рица в Абхазии. Но отец народов больше всего любил проводить время в другом месте.

Засекреченный объект №18 овеяна множеством легенд.

Легенда №1 Стройка велась целый год (1932-1933). Для очистки места для дачи было необходимо стесать часть скалы. Ходят слухи о том, что для работ привлекались заключённые, которых потом уничтожили. Это не так. Работы проводили военные и профессиональные строители.

Легенда №2 Во время нахождения Сталина на даче, его сопровождало не менее трёх тысяч сотрудников НКВД. В реальности это не так. Здание относительно небольшое. Дача просто не вместила бы такого числа сотрудников.

Легенда №3 Столовая на даче была обшита тисом. Это ядовитое дерево и поэтому его покрывали лаком в несколько слоёв. Это не более чем выдумка. Для отделки помещений на даче действительно использовалось дерево разных пород. Но тис не применялся.

В настоящий момент любимая дача Сталина находится в ужасном состоянии и запустении. Правительство Абхазии не сильно заботится о сохранении знакового исторического места.