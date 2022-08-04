Пока за жизнь и здоровье Анатолия Чубайса борются врачи, в семье набирает обороты скандальный развод

Родной брат российского политика Игорь Борисович расходится с женой и судится с ней за имущество.

Очередной скандал в семье Чубайса сейчас в зоне внимания СМИ, сообщает Экспресс газета.

Пока врачи сражаются за жизнь и здоровье бывшего спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития, родной брат его судится с женой. Супруга Игоря Борисовича подала на развод и раздел имущества несколько месяцев назад.

Причина такого решения спутницы Игоря Чубайса неизвестна. По данным издания, исковое заявление в Щербинский районный суд Москвы она подала еще в марте. Мирно урегулировать все спорные вопросы супругам не удалось.

«Иск содержит требование о расторжении брака, а также разделе совместно нажитого имущества. Речь идет как о недвижимом имуществе - земельном участке, жилом доме и квартире в Москве, так и денежных средствах, которые хранятся на счетах", - цитирует издание слова представителя пресс-службы Щербинского районного суда.

Ближайшее заседание по рассмотрению спора старшего брата Анатолия Чубайса и его бывшей жены назначено на конец сентября. О подробностях не сообщается.

Экспресс газета отмечает, что Игорь Борисович не так популярен, как его брат-политик. Тем не менее, он известен как философ и доктор философских наук, социолог, историк, писатель. А также - инициатор введения в систему образования России нового предмета «россиеведение».

Анатолий Чубайс уже несколько дней находится в реанимации одной из больниц Италии. У государственного деятеля, который несколько месяцев назад покинул Россиию, диагностировали синдром Гийена-Барре.