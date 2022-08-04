Компания Adidas потеряла 100 миллионов евро после ухода из России
Пресс-служба немецкой компании по производству одежды Adidas сообщила, что после выхода с российских рынков фирма потеряла не менее ста миллионов евро.
Утром 4 августа главный офис компании Adidas, расположенный в Германии, опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что фирма лишилась дохода в сто миллионов евро по итогам первого полугодия продаж.
В пресс-релизе компании признают, что потеря столь значимых доходов за первый квартал непосредственно связана с решением фирмы покинуть Россию из-за спецоперации в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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