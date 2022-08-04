Компания Adidas потеряла 100 миллионов евро после ухода из России

Пресс-служба немецкой компании по производству одежды Adidas сообщила, что после выхода с российских рынков фирма потеряла не менее ста миллионов евро.

Утром 4 августа главный офис компании Adidas, расположенный в Германии, опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что фирма лишилась дохода в сто миллионов евро по итогам первого полугодия продаж.

В пресс-релизе компании признают, что потеря столь значимых доходов за первый квартал непосредственно связана с решением фирмы покинуть Россию из-за спецоперации в Украине.