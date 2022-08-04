Эксперты заявили, что Китай может ответить Тайваню блокадой и кибератаками
Российские эксперты считают, что КНР может ответить Тайбэю на визит Пелоси санкциями, блокадой и хакерскими атаками.
Завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров 4 августа заявил, что хакеры из КНР способны провести кибератаки против Тайваня из-за визита главы палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Он уточнил, что такие атаки будут инициативой независимых хакерских групп, а не государства.
Поэтому ответственность за них руководство КНР не должно нести.
Глава Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов сообщил, что Китай скорее всего примет открытые действия, например, санкции.
По мнению Маслова, Китай хочет, чтобы весь мир увидел, какой огромный ущерб КНР может нанести Тайбэю и Вашингтону.
Он считает, что болезненной была бы блокировка логистики.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику армии ДНР Ольге Качуре
Актера Александра Филиппенко экстренно госпитализировали с коронавирусом
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань
ВСУ обстреляли Драмтеатр Донецка, где проходило прощание с героем России Ольгой Качуро
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань