Эксперты заявили, что Китай может ответить Тайваню блокадой и кибератаками

Российские эксперты считают, что КНР может ответить Тайбэю на визит Пелоси санкциями, блокадой и хакерскими атаками.

Завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров 4 августа заявил, что хакеры из КНР способны провести кибератаки против Тайваня из-за визита главы палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Он уточнил, что такие атаки будут инициативой независимых хакерских групп, а не государства.

Поэтому ответственность за них руководство КНР не должно нести.

Глава Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов сообщил, что Китай скорее всего примет открытые действия, например, санкции.

По мнению Маслова, Китай хочет, чтобы весь мир увидел, какой огромный ущерб КНР может нанести Тайбэю и Вашингтону.

Он считает, что болезненной была бы блокировка логистики.