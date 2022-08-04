Издание "РИА Новости" сообщает, что союзные силы России и войска Донбасса ликвидировали группу испанских наёмников в Харьковской области.

4 августа информагентство "РИА Новости" опубликовало эксклюзивный репортаж из зоны проведения спецоперации, в ходе которого солдат РФ сообщил, что накануне средства союзной разведки обнаружили группу представителей ВСУ недалеко от Харькова, которая направлялась навстречу российским военным.

По данным "РИА Новости", вооружённые силы России и народная милиция Донбасса смогли ликвидировать группу солдат неприятеля, после чего выяснилось, что уничтоженные были наёмниками из Испании, воевавшими на стороне Украины.