Войска России уничтожили группу наёмников из Испании под Харьковом
Издание "РИА Новости" сообщает, что союзные силы России и войска Донбасса ликвидировали группу испанских наёмников в Харьковской области.
4 августа информагентство "РИА Новости" опубликовало эксклюзивный репортаж из зоны проведения спецоперации, в ходе которого солдат РФ сообщил, что накануне средства союзной разведки обнаружили группу представителей ВСУ недалеко от Харькова, которая направлялась навстречу российским военным.
По данным "РИА Новости", вооружённые силы России и народная милиция Донбасса смогли ликвидировать группу солдат неприятеля, после чего выяснилось, что уничтоженные были наёмниками из Испании, воевавшими на стороне Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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