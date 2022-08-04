TAC: Байден ведёт себя как алкоголик во внешней политике

Агентство The American Conservative утверждает, что поведение Джо Байдена во внешней политике Соединённых Штатов напоминает поведение алкоголика.

В четверг аналитик издания The American Conservative Дуг Бэндоу опубликовал новую статью, в котором заявил, что решения Джо Байдена во внешней политике США напоминает поведение алкоголика. По мнению Бэндоу, действия Байдена похожи на набор нелогичных решений человека с хронической зависимостью.

Дуг Бэндоу утверждает, что Джо Байден упивается вмешательством Соединённых Штатов в дела других государств и не может остановиться, угрожая Китаю войной в случае его нападения на Тайвань и запугивая Иран военным ответом из-за иранской ядерной программы. Вместе с тем Бэндоу уверен, что Байдену не хватит финансовых ресурсов для участия американского государства в таком числе войн.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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