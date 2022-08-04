Сочи: откуда город-курорт взял свое название и что означает это слово

Версий на этот счет много, но какая из них подлинная, точно сказать не смогут даже специалисты.

Откуда взял свое название самый популярный в России город-курорт? На старых картах эта местность в 18-19 веках называлась по-разному, однако созвучие уловить можно. К примеру, оно было задокументировано, как Саша, Садша, Шаша, Сахи, Соча, Сучали,Сочипсы и так далее.

В 16-17 столетии на территории нынешнего Сочи проживали убыхские племена - об этом написал турецкий путешественник Эвлия Челеби. В его записях от 1641 года следует, что племени три - Садша, Соча и Суджа. Произношения племен могли иметь и другие вариации - Шача, Шьача, Саща, Сшадша.

К слову, Садша с убыхского переводится, как "живущий (или сошедший) у моря. С течением времени убыхское слово траснформировалось до абазинсого (абхазского) «Соча» - и это тоже означает «живущие у моря». Такая версия - основная у историков и лингвистов.

Но есть еще одно похожее произношение, и тоже на убыхском языке - Шача (Шьяча).Переводится с убыхского, как "голову продавай".

В устьях рек Сочи и Мамайка ранее были невольничьи рынки, где продавали рабов. Покупатели приплывали «за товаром» с моря на кораблях (преимущественно купцы из Турции). Эта версия менее популярна, однако тоже четко накладывается на историю местности.

Кроме того, существует версия, что топоним Сочи состоит из частей древних индоевропейских языков, и означает «двигающая вода» либо «сочащаяся вода», отсылая к многочисленным рекам и водопадам на этой территории.