Сенат США выступил за вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Сенат Конгресса США одобрил ратификацию протоколов о вступлении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

В верхней палате американского Конгресса прошло голосование за присоединение Финляндии и Швеции к блоку НАТО.

За резолюцию выступили 95 сенаторов, когда для принятия необходимо всего лишь 67. Против резолюции выступил один сенатор.

На данный момент законодательные органы уже более 20 государств ратифицировали документы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу.

Глава Соединенных штатов Америки Джо Байден в данный момент должен подписать указ о вступлении этих государств в НАТО.

Ранее он говорил, что с нетерпением ждет возможности подписать документы о принятии Скандинавских стран в блок.

Президент США добавит, что его страна выступает за безопасность Швеции и Финляндии.

Поэтому страны-союзники и дальше будут бдительно предотвращать любые возможные угрозы.