Сенат США выступил за вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Сенат Конгресса США одобрил ратификацию протоколов о вступлении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.
В верхней палате американского Конгресса прошло голосование за присоединение Финляндии и Швеции к блоку НАТО.
За резолюцию выступили 95 сенаторов, когда для принятия необходимо всего лишь 67. Против резолюции выступил один сенатор.
На данный момент законодательные органы уже более 20 государств ратифицировали документы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу.
Глава Соединенных штатов Америки Джо Байден в данный момент должен подписать указ о вступлении этих государств в НАТО.
Ранее он говорил, что с нетерпением ждет возможности подписать документы о принятии Скандинавских стран в блок.
Президент США добавит, что его страна выступает за безопасность Швеции и Финляндии.
Поэтому страны-союзники и дальше будут бдительно предотвращать любые возможные угрозы.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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