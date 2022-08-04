Пашинян заявил о росте напряжения в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что ситуация в Нагорном Карабахе является напряженной.

Глава правительства Армении Никол Пашинян 3 августа заявил, что в Нагорном Карабахе не ведется активных боев, однако ситуация является напряженной.

3 августа Азербайджан провел операцию «Возмездие» против армянских военных в нагорном Карабахе.

Минобороны Карабаха в этот же день обвинило азербайджанскую сторону в стрельбе по своим позициям.

Азербайджан же потребовал демилитаризации Нагорного Карабаха, где постоянно дислоцируются армянские военнослужащие и российский миротворческий контингент.

В своем Telegram-канале Минобороны Азербайджана назвало армянские формирования в Нагорном Карабахе незаконными.

Оно считает Вооруженные силы Армении источником опасности и обвинило их в диверсии 3 августа, которая привела к смерти одного военнослужащего.

Баку обвинило Армению в попытке занять сопку в горной цепи на территории Кельбаджарского и Лачинского районов.