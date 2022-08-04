Вооружённые Силы Китая нанесли удары по целям в Тайваньском проливе

НОАК в ходе проводимых учений провела успешные боевые стрельбы в целям, размещённым в непосредственной близости от Тайваня.

Командование Восточной зоны боевого командования народно-освободительной армии Китая через свой официальный аккаунт в WeChat сообщила о проведении успешных боевых стрельб в районе Тайваньского пролива. 

"4 августа 2022 года около 13.00 ВС Китая провели успешные боевые стрельбы на дальние дистанции и нанесла точные удары по целям в заданных районах в Тайваньском проливе. Задачи выполнены, все цели поражены." - сообщает пресс-службы НОАК.

Военные учения начались в 12.00 3 августа и стали ответом на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Манёвры проводятся в шести районах вокруг острова и продлятся до воскресенья.  

Опубликовано: Максим Алексеев

 

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