МИД Китая предупредил страны G7 о последствиях поддержки Тайваня
Пресс-служба Министерства иностранных дел КНР уведомляет, что Пекин может пересмотреть свои отношения с "Большой семёркой".
4 августа пресс-служба китайского МИДа сообщила, что Китай намерен изменить своё отношение к государствам-членам организации G7 в случае, если "Большая семёрка" продолжит оказывать поддержку правительству Тайваня, которое рассматривается Пекином как сепаратистское и антигосударственное объединение, покусившееся на суверенитет КНР.
Также в Министерстве иностранных дел Китая отметили, что глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И уже отменил запланированную встречу с японским коллегой Ёсимасой Хаяси из-за поддержки Тайваня со стороны Токио.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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