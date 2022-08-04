МИД Китая предупредил страны G7 о последствиях поддержки Тайваня

Пресс-служба Министерства иностранных дел КНР уведомляет, что Пекин может пересмотреть свои отношения с "Большой семёркой".

4 августа пресс-служба китайского МИДа сообщила, что Китай намерен изменить своё отношение к государствам-членам организации G7 в случае, если "Большая семёрка" продолжит оказывать поддержку правительству Тайваня, которое рассматривается Пекином как сепаратистское и антигосударственное объединение, покусившееся на суверенитет КНР.

Также в Министерстве иностранных дел Китая отметили, что глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И уже отменил запланированную встречу с японским коллегой Ёсимасой Хаяси из-за поддержки Тайваня со стороны Токио.