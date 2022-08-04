Канал SVT извинился за репортаж о жителях Херсона, ставших гражданами России

В Швеции телеканал SVT принес извинения за репортаж о жителях Херсона , которые получили российские паспорта со слезами радости на глазах.

Агентство Dagens Media сообщает, что шведский телеканал SVT принес свои извинения за показанный ранее репортаж о жителях Херсона, которые под гимн России с радостью получили российские паспорта.

Как выяснилось позже, на телеканал SVT стали поступать жалобы граждан Швеции, которые обвинили канал в российской пропаганде.После чего администрация канала удалила данный репортаж и принесла свои извинения за этот материал.