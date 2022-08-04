Канал SVT извинился за репортаж о жителях Херсона, ставших гражданами России
В Швеции телеканал SVT принес извинения за репортаж о жителях Херсона , которые получили российские паспорта со слезами радости на глазах.
Агентство Dagens Media сообщает, что шведский телеканал SVT принес свои извинения за показанный ранее репортаж о жителях Херсона, которые под гимн России с радостью получили российские паспорта.
Как выяснилось позже, на телеканал SVT стали поступать жалобы граждан Швеции, которые обвинили канал в российской пропаганде.После чего администрация канала удалила данный репортаж и принесла свои извинения за этот материал.
Опубликовано: Елена Калиновская
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