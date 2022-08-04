Актера Александра Филиппенко экстренно госпитализировали с коронавирусом

Состояние звезды осложняют хронические проблемы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Александр Филиппенко попал в больницу, его состояние оценивается, как средней тяжести. Проявления коронавирусной инфекции наложились на хронические проблемы с сердцем, сообщает Экспресс газета.

Издание уточняет, что медики выявили у 77-летнего актера начальное проявление пневмонии.

Александру Георгиевичу ранее был установлен диагноз ишемическая болезнь сердца. В 2011-м году ему установили стент. Филиппенко, кроме того, страдает от хронической сердечной недостаточности, мерцательной аритмии.

В 2021-м артист сделал прививку от коронавируса, и сейчас тест на опасную инфекцию показал положительный результат.

Фильмография народного артиста России состоит более чем из 100 работ. Александр Филиппнеко играл в таких фильмах, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Трудно быть Богом», «Мастер и Маргарита», «Бедная Настя» и так далее.

С 2011 году актер перестал появляться на экранах и сосредоточился на театральной карьере.