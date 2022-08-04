Китай намерен пересмотреть отношение к диалогу со странами G7

Министерство иностранных дел Китая собирается изменить отношение к диалогу со странами «большой семерки» из-за их позиции по Тайваню.

МИД КНР 4 августа назвал позицию стран «большой семерки» по Тайваню ошибочной. Он призвал изменить ее, иначе Китай изменит отношение к диалогу с G7.

Министр иностранных дел Китая Ван И уже отменил переговоры, которые должны были пройти с японским коллегой.

4 августа стало известно, что Китай будет проводить боевые учения в Тайваньском проливе.

Уже были проведены стрельбы с поражением целей на дальней дистанции в восточной части пролива.

Китай проводит учения в 6 регионах в водах вокруг Тайваня.

Данные учения являются ответом Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй.