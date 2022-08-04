Китай намерен пересмотреть отношение к диалогу со странами G7
Министерство иностранных дел Китая собирается изменить отношение к диалогу со странами «большой семерки» из-за их позиции по Тайваню.
МИД КНР 4 августа назвал позицию стран «большой семерки» по Тайваню ошибочной. Он призвал изменить ее, иначе Китай изменит отношение к диалогу с G7.
Министр иностранных дел Китая Ван И уже отменил переговоры, которые должны были пройти с японским коллегой.
4 августа стало известно, что Китай будет проводить боевые учения в Тайваньском проливе.
Уже были проведены стрельбы с поражением целей на дальней дистанции в восточной части пролива.
Китай проводит учения в 6 регионах в водах вокруг Тайваня.
Данные учения являются ответом Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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Китай намерен пересмотреть отношение к диалогу со странами G7
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