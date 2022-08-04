Медведев рассказал о последствиях поездки Пелоси на Тайвань

Бывший президент России Дмитрий Медведев рассказал о негативных результатах поездки Нэнси Пелоси на Тайвань.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 4 августа заявил, что спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси совершила злонамеренную провокацию в Тайбэе.

Российский чиновник считает, что визит Пелоси подорвал безопасность всей Азии.

Медведев назвал это действие выходкой американских властей, которые «оборзели» от безнаказанности своих действий.

По мнению бывшего президента РФ, Америка играет на нервах у Пекина, чтобы он начал ошибаться и делать опрометчивые шаги.

Медведев сказал, что визит Пелоси сопровождался активным нагнетанием напряженности в СМИ и соцсетях.

Америка использует двусмысленную риторику, считает чиновник.

С одной стороны Вашингтон говорит, что он за единый Китай, а с другой стороны поддерживает Тайвань и говорит, что против автократии.