Жозеп Боррель высказался о визите Нэнси Пелоси на Тайвань
Глава европейской дипломатии прокомментировал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал визит Нэнси Пелоси на Тайвань только через сутки после его окончания.
"Я не вижу никаких оснований использовать визит как предлог для агрессивных действий. Для законодателей вполне нормально совершать международные поездки." - написал Боррель в своём Twitter
Официальный Пекин воспринял визит Пелоси, как посягательство на собственный суверенитет. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что будут приняты все необходимые контрмеры по защите интересов страны.
Европейский Союз заинтересован в сохранении статус-кво в районе Тайваньского залива.
Опубликовано: Максим Алексеев
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