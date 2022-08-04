Власти Херсонской области заверили, что референдум в регионе состоится
Заместитель руководителя Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов утверждает, что референдум состоится.
Замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 4 августа заявил, что регион проведет референдум по присоединению к России вопреки внешним угрозам.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев и Вашингтон работают над возможностью срыва референдумов, которые планирует провести Россия на занятых украинских территориях.
Стремоусов сказал, что это является имитацией подрывной работы. Референдум сможет пройти несмотря на угрозы Кулебы и его американских партнеров.
Вопрос референдума, говорит чиновник, уже решен и никаким силам не удастся его сорвать.
Он уверен, что люди в Херсонской области пойдут и проголосуют за вступление региона в состав России.
По словам Стремоусова, Вашингтон финансирует срыв референдума, и Киеву необходимо отчитываться.
Самого Стремоусова в Киеве называют коллаборантом и предателем.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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