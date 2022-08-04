Заместитель руководителя Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов утверждает, что референдум состоится.

Замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 4 августа заявил, что регион проведет референдум по присоединению к России вопреки внешним угрозам.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев и Вашингтон работают над возможностью срыва референдумов, которые планирует провести Россия на занятых украинских территориях.

Стремоусов сказал, что это является имитацией подрывной работы. Референдум сможет пройти несмотря на угрозы Кулебы и его американских партнеров.

Вопрос референдума, говорит чиновник, уже решен и никаким силам не удастся его сорвать.

Он уверен, что люди в Херсонской области пойдут и проголосуют за вступление региона в состав России.

По словам Стремоусова, Вашингтон финансирует срыв референдума, и Киеву необходимо отчитываться.

Самого Стремоусова в Киеве называют коллаборантом и предателем.