Какую пользу извлек Берлин из руин, почему в разрушенном городе многие немцы увидели красоту

После Второй мировой почти половина зданий в городе была разрушена, но реакция граждан на это была неоднозначной.

В Германии после Второй мировой войны было разрушено около 45% домов и квартир. Но реакция на масштабные разрушения не была очевидной. Более того, некоторые немцы были в восторге от последствий бомбардировок союзников.

Немецкий журналист Харальд Йенер в книге "Время волка" о последствиях падения Третьего рейха написал, что некоторые берлинцы считали, что "разрушенные панорамы городов представляют собой захватывающее зрелище".

Он отметил, что "было бы ошибочно думать, что это просто ужасающее зрелище. Некоторые просто не могли насытиться руинами". Автор привел ряд свидетельств людей, которые в обломках нашли источник художественного вдохновения либо считали их своего рода произведением искусства.

В частности, о "красоте руин" размышлял историк искусства Эберхард Хемпель. Он признал, что многие соотечественники чувствуют "невосполнимую утрату" при виде сгоревших зданий. Но при этом считал, что "открытый для художественного впечатления глаз" может увидеть намного больше в разрушениях.

Похожие чувства испытывал берлинский художник Вернер Хельдт. Он восхищался тем, что после войны Берлин стал "прибрежным городом", потому что "между домами простирались широкие, расчищенные залежные поля - размером с море".

Хельдт писал своему другу из Штутгарта: "Приезжайте в Берлин, из руин он приобрел многое". Похожие слова могли принадлежать и писателю Францу А. Хойеру. Прогуливаясь по опустевшему Кельну, он радовался, что после сожжения "декораций" обнаружилась "подлинность".

К слову, из всего старого города Кельна целым остался лишь кафедральный собор.

А базельский архитектор Ганс Шмидт, посетив Берлин, с удовлетворением отметил: "груда камней", которая раньше была городом, наконец "обрела воздух и пространство".

Самые разрушенные города даже стали декорацией для фото, и начали предлагать специальные фотокурсы .

Вид через расколотые взрывами окна, гнутые проволочные нити, играющие среди руин дети, влюбленные пары - весь этот антураж был популярным и у любителей попозировать, и у фотографов.

Лучшие фото продавались, выставлялись на выставках. Влияние "поучительных образов" оказалось таким большим, что определило целые творческие карьеры.

К примеру, когда Вальтер Тим из Касселя спустя шестьдесят лет после войны ушел из жизни, в некрологе было отмечено, что мастер ушел из жизни как "фотограф руин".