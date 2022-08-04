Представитель богатого клана из Таиланда может избежать наказания за смертельный наезд

Печально известный случай рассматривается как пример того, как элите Таиланда удается скрываться от уголовного правосудия.

Вораут «Босс» Ювидья, наследник таиландской Red Bull и человек, убивший офицера в результате инцидента с побегом в 2012 году, все еще находится в розыске по одному оставшемуся обвинению.

Внук соучредителя Red Bull Чалео Ювидья стал беглецом после того, как 3 сентября 2012 года сбил полицейского Вичиана Кланпрасерта на своем Ferrari, проезжая через Тонг Лор в Бангкоке.

Интерпол выпустил красное уведомление об аресте беглеца после того, как тот сбежал из Таиланда на частном самолете в 2017 году. По сей день его местонахождение остается неизвестным.

По данным полиции, Ювидья, находившийся в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения, признался, что ударил полицейского. Ранее ему было предъявлено обвинение в превышении скорости, наезде на транспортное средство и неосторожном вождении, нанесшем ущерб другому человеку.

Во время расследования Ювидья не сотрудничал, поскольку неоднократно игнорировал вызовы в полицию и много раз не являлся в суд. Сообщается, что он выплатил семье жертвы почти 100 000 долларов в качестве компенсации, а сам возобновил свой роскошный образ жизни, путешествуя по миру на частных самолетах Red Bull и останавливаясь в роскошных отелях.

Печально известный случай рассматривается как пример того, как элита Таиланда может избежать системы уголовного правосудия.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Прают Пхетчхун заявил, что срок действия уголовного обвинения против Ювидьи в «употреблении кокаина» истек из-за поправок, внесенных в Закон о наркотиках страны от 1979 года.

Поправки сократили срок тюремного заключения для потребителей кокаина с трех лет до не более года. Оставшееся обвинение беглецу — «лихое вождение, повлекшее смерть», которое наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Ожидается, что его срок действия обвинения истечет 3 сентября 2027 года, и у Таиланда останется около пяти лет, чтобы выследить Ювидью и арестовать его.