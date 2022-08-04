Временный поверенный в делах Беларуси в Варшаве срочно вызван в МИД Польши

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Польши Лукаш Ясина заявил, что временный поверенный в делах Беларуси в Варшаве срочно вызван в МИД, сообщает Interia.pl.

Причина - вынесенный накануне приговор журналистке польского телевидения TVP Ирине Славниковой.

Министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал временного поверенного в делах Беларуси Александра Чесновского в связи с вердиктом суда в отношении журналистки польского телевидения TVP Ирины Славниковой, которую приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

В среду, 3 августа суд в Гомеле приговорил Славникову к пяти годам колонии строгого режима за "создание экстремистского формирования". Славникова связана с TVP 15 лет В октябре прошлого года ее с мужем задержали в аэропорту Минска, когда супруги возвращались из отпуска в Египте.

Первоначально они оба были приговорены к 15 суткам тюремного заключения за публикацию экстремистского контента в Facebook (подразделение Meta - запрещена в Ф и признана экстремистской организацией). П