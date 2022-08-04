В Беларуси солдат-срочник получил огнестрельное ранение на учениях
Министерство обороны Беларуси сообщило о травмировании солдата срочной службы во время боевой подготовки.
В четверг, 4 августа 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Беларусь в пресс-релизе заявила, что военнослужащий получил огнестрельную травму на плановых учениях.
Сотрудники оборонного ведомства уточнили, что солдат срочной воинской службы получил огнестрельное ранение по неосторожности, после чего срочнику экстренно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику армии ДНР Ольге Качуре
Представитель богатого клана из Таиланда может избежать наказания за смертельный наезд
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань
Три бригады ВСУ дезертировали с поля боя в ДНР, из-за потерь личного состава
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань