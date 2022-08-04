В Беларуси солдат-срочник получил огнестрельное ранение на учениях

Министерство обороны Беларуси сообщило о травмировании солдата срочной службы во время боевой подготовки.

В четверг, 4 августа 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Беларусь в пресс-релизе заявила, что военнослужащий получил огнестрельную травму на плановых учениях.

Сотрудники оборонного ведомства уточнили, что солдат срочной воинской службы получил огнестрельное ранение по неосторожности, после чего срочнику экстренно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.