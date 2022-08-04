Леонид Слуцкий заявил, что общественное мнение в западных странах готовят к искажению информации по итогам расследования ударов по СИЗО в поселке Еленовка.

29 июля армия Украины нанесла удар по изолятору в поселке Еленовка, расположенном в ДНР, где находились украинские военнопленные. В результате обстрела погибло 53 человека. Телеканал CNN сообщил, что Россия хочет обвинить в этом Киев и готовит фальсификацию. Совсем недавно генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация намерена провести расследование по делу обстрела Еленовки.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий утверждает, что правительству России не надо оправдываться, так как удар по СИЗО в Еленовке был нанесен американскими установками HIMARS, которые поставляет США на вооружение украинкой стороне.