Ранее для ее перемещения планировали частично разобрать исторический мост, но это вызвало волну общественного возмущения.

Яхтту миллиардера Лжеффа Безоса с голландской верфи пришлось перемещать ночью, чтобы избежать внимания местных жителей. Ранее для этого хотели разобрать исторический мост, но общественность взбунтовалась.

Споры вокруг яхты Безоса начались в феврале, когда судостроительная компания Oceanco потребовала от города Роттердама демонтировать мост Конингсхавен, чтобы судно могло пройти через город.

Известный в просторечии как Де Хеф, любимый мост местные жители считают чем-то вроде достопримечательности. Ему почти 100 лет.

После протеста речь о демонтаже моста уже не шла. И 417-футовое судно, известное как Y721 и оцениваемое в 500 миллионов долларов, ночью тихо покинуло верфь.

Суперяхту отбуксировали на верфь Greenport в Роттердаме. По завершении строительства она будет иметь три мачты, превышающих высоту мостика.