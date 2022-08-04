Почему для прохода скандально известной мегаяхты миллиардера Безоса в Голландии выбрали темную ночь
Ранее для ее перемещения планировали частично разобрать исторический мост, но это вызвало волну общественного возмущения.
Яхтту миллиардера Лжеффа Безоса с голландской верфи пришлось перемещать ночью, чтобы избежать внимания местных жителей. Ранее для этого хотели разобрать исторический мост, но общественность взбунтовалась.
Споры вокруг яхты Безоса начались в феврале, когда судостроительная компания Oceanco потребовала от города Роттердама демонтировать мост Конингсхавен, чтобы судно могло пройти через город.
Известный в просторечии как Де Хеф, любимый мост местные жители считают чем-то вроде достопримечательности. Ему почти 100 лет.
После протеста речь о демонтаже моста уже не шла. И 417-футовое судно, известное как Y721 и оцениваемое в 500 миллионов долларов, ночью тихо покинуло верфь.
Суперяхту отбуксировали на верфь Greenport в Роттердаме. По завершении строительства она будет иметь три мачты, превышающих высоту мостика.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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