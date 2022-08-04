ЛГБТ-сторонник Калинин обругал Шукшину за её нападки на Соседова

Активист Дмитрий Калинин, выступающий в защиту представителей сексуальных меньшинств, раскритиковал актрису Марию Шукшину за её нападки на музыкального критика Сергея Соседова.

Активист ЛГБТ-движения Дмитрий Калинин резко осудил актрису Марию Шукшину за то, что та позволила себе нелестно высказываться в адрес ведущего телевидения и музыкального критика Сергея Соседова.

Ранее Шукшина обвинила Соседова и его телевизионную передачу под названием "За гранью" в насаждении "нормальности, чуждой нашему народу". Артистка поставила под сомнение также сексуальную ориентацию самого телеведущего.

Калинин же поспешил напомнить Шукшиной, что люди не выбирают себе сексуальную ориентацию. Они рождаются с "особыми предпочтениями" и это не определяется их прихотью.

Защитник прав сексуальных меньшинств не согласен с высказыванием Шукшиной по поводу того, что программы Соседова "убивает" русскую культуру.

Калинин уверен, в РФ присутствует огромное количество блогеров, тиктокеров и артистов, делающих это (убивающих культуру), а нападки Шукшиной на Соседова подтверждают ее зацикленность на ЛГБТ-тематике.

Мария Шукшина и подобные ей открыто настраивают российское общество против ЛГБТ-движения в России, навязывая людям своё мнение и призывая жить по старым устоям вопреки своим внутренним желаниям.

Ранее сообщалось, что Шукшина окрестила тех личностей, кто выступает против традиционных ценностей, бездуховными.