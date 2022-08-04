Китайский климатический центр: рост температуры в стране значительно превышает мировой показатель

Юань Цзяшуан, заместитель директора национального климатического центра озвучил неутешительную статистику. Температура почвы в стране нагревается быстрее, чем в мире.

Китайское бюро погоды опубликовало ежегодную оценку климата в которой охарактеризовал страну как "регион, чувствительный к глобальным изменениям". За последние 70 лет температура почвы росла намного быстрее, чем в других регионах мира.

Температура в Китае повышается ежегодно на 0,26 градусов Цельсия. При этом общий мировой показатель составляет 0,15 градусов Цельсия.

"В будущем рост региональных температур в Китае будет превышать общий мировой показатель" - заявил Юань Цзяшуан, заместитель директора национального климатического центра (NCC).

Изменения климата будут иметь катастрофические последствия. Изменится баланс водных ресурсов, экосистема станет более уязвимой, значительно снизится урожайность.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир должен объединиться для принятия совместных мер по вопросам изменения климата.

"Мир должен выбрать между коллективными действиями и коллективным самоубийством" - заявил Гутерриш.

Уже этим летом температура воздуха в Китае достигала 44 градусов Цельсия. Это самый высокий показатель за 62 года исследований.