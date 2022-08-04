Женщина с усами из Индии не представляет свою жизнь без растительности на лице

Жительница Каннура (Керала, Индия) вот уже много лет щеголяет с украшением на лице, которое другие дамы восприняли бы в штыки. У женщины по имени Шайя растут усы.

35-летняя дама перестала бороться с отрастающими волосками на верхней губе, и скоро они превратились в усы, которые абсолютно не смущают ее.

Шайя полюбила свои усы и не представляет, как без них жить. Во время пандемии женщина ненавидела защитные маски, которые скрывали от глаз эту красоту.

Взгляды, которые приковывает к себе наша героиня, сложно назвать позитивными и одобрительными, но ей нет до этого дела.

Шайя не собирается сбривать усы, и в этом её поддерживают родственники, включая мужа. За последние 10 лет у женщины возникло немало серьёзных проблем со здоровьем, и она перенесла 6 операций.

Трудности и победы над онкологической болезнью лишь укрепили Шайю в мысли о том, что она должна жить по своим правилам и не прислушиваться к чужому мнению.

Свою дочку женщина воспитывает таким образом, чтобы девочка была уверенной в себе и сумела не только жить так, как ей нравится, но и противостоять всем злопыхателям, навязывающим правила.