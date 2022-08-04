Вор из США вернулся на место преступления, так как забыл ключи
Иногда преступники возвращаются на место совершённого злодеяния, вот и этот житель Сан-Рафаэля (Калифорния, США) поступил так же.
Поначалу мужчина вломился в офисное помещение пекарни «Johnny Doughnuts», занимающейся производством и продажей пончиков.
Прихватив сумку с некоторой суммой наличных, незнакомец удалился, но через некоторое время вновь попал в объектив камеры слежения.
Ему понадобились ключи от фирменной машины, которые, видимо, в первый раз он забыл. Хотя возвращение за ключами получилось несколько странным хотя бы потому, что транспортное средство преступник так и не угнал.
В настоящее время полиция разыскивает эту криминальную личность, а Крейг Блюм, основатель «Johnny Doughnuts», планирует доставить несколько дюжин пончиков в местное полицейское управление, чтобы угостить служителей закона.
Крейг добавил, что иногда пончики заставляют людей совершать безумные и даже преступные поступки.
Опубликовано: Антон Райт
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