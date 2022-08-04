Турист из Великобритании решивший окунуть ноги в фонтан, был оштрафован

Турист из Великобритании, находившийся на Площади Испании (Рим, Италия) так страдал от жары, что решил окунуть ноги в фонтан, и такой неосмотрительный поступок вышел ему боком.

Есть много способов освежиться в летний зной, но этот 42-летний мужчина выбрал весьма неудачный и дорогостоящий способ.

Мало того, что мужчину оштрафовали на сумму 500 евро, так полицейские ещё и запретили нарушителю возвращаться в этот район города.

Хотя после всего пережитого турист наверняка и сам больше не желает видеть Площадь Испании и особенно злополучный фонтан.