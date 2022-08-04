Песков заявил, что напряжение между РФ и Западом назревало несколько десятилетий
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический блок много лет провоцировал эскалацию конфликта с Россией.
Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 4 августа обвинил НАТО в ведении агрессивной политики по отношению к Российской Федерации.
Песков сказал, что НАТО волнами приближало военную инфраструктуру к границам России.
Официальный представитель главы РФ сказал, что это создавало опасность для страны и вынуждало их принимать меры.
Ранее Песков одобрил соглашения о вывозе украинского зерна и поставках российского продовольствия, заключенных в Стамбуле.
Представитель Путина похвалил главу ООН господина Гуттериша и отметил гигантский вклад президента Турции Эрдогана.
По словам Пескова, такие соглашения показывают, как можно решать сложные вопросы с учетом интересов всех государств.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: три бригады ВСУ на Донбассе отступили из-за утраты боеспособности
Пара действенных способов, чтобы вырастить большие и крепкие головки чеснока
Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны
Как метод Митлайдера помогает получить богатый урожай с грядок
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань