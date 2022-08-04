Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический блок много лет провоцировал эскалацию конфликта с Россией.

Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 4 августа обвинил НАТО в ведении агрессивной политики по отношению к Российской Федерации.

Песков сказал, что НАТО волнами приближало военную инфраструктуру к границам России.

Официальный представитель главы РФ сказал, что это создавало опасность для страны и вынуждало их принимать меры.

Ранее Песков одобрил соглашения о вывозе украинского зерна и поставках российского продовольствия, заключенных в Стамбуле.

Представитель Путина похвалил главу ООН господина Гуттериша и отметил гигантский вклад президента Турции Эрдогана.

По словам Пескова, такие соглашения показывают, как можно решать сложные вопросы с учетом интересов всех государств.