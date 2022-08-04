Ходченкова собралась замуж или просто примерила свадебное платье

Популярная российская актриса Светлана Ходченкова выложила в сеть своё фото в свадебном наряде. Поклонники гадают, неужели артистка снова собралась под венец.

Популярная актриса Светлана Ходченкова трудится не покладая рук, пока её коллеги "страдают" на фоне ситуации в Украине.

В настоящее время звезда экрана занята съёмками в сериале "Актрисы" - совместном проекте Федора Бондарчука и его супруги Паулины Андреевой.

Чуть раньше знаменитость снялась в фотосессии, тематикой которой стала "Свадьба".

К сожалению, это снимки не с собственной свадьбы знаменитости. Светлана - лицо ювелирного бренда. Но внимание подписчиков привлекли в большей степени не украшения, а белое платье.

Стройной, хрупкой Ходченковой такой наряд очень к лицу. Платье выполнено без лишних деталей - белый атлас, открытые плечи, декольте, в меру пышная юбка до пола. Нет ни кружева, ни бисера, ни камней и прочих украшений.

К слову, 39-летняя актриса не замужем. Она успела попробовать себя в семейной жизни, когда сочеталась браком с актером Владимиром Яглычем, но пара вскоре рассталась. Но даже в тот раз влюблённые не устраивали пышных торжеств по поводу.

После была любовь с успешным предпринимателем Георгием Петришиным, который делал артистке предложение руки и сердца прямо на сцене театра, где та играла.

Свадьбы после этих отношений так и не последовало. Причины расставания актрисы и бизнесмена до сих пор не известны. Позднее Георгий стал встречаться с молодой моделью Алесей Кафельниковой, на которой и женился. У пары есть дочь, которой уже 1 год.

Светлана до сих пор ходит в невестах, а о своей личной жизни распространяться не считает нужным.