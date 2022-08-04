Экономика Тайваня на гране краха: Китай ввел эмбарго на поставку песка
В ответ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань, Китай прекратил поставки песка на остров. Для экономики острова это обстоятельство может оказаться фатальным.
Официальный Пекин пообещал тяжелые последствия для Тайваня в случае визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме масштабных учений, которые китайские Вооруженные силы начали в Тайваньском проливе, по острову был нанесён чётко выверенный точечный экономический удар.
С 3 августа Китай ввел эмбарго на поставку песка. По данным статистики более 90% строительного песка в Тайвань поставлялась именно с материка. Для строительной отрасли острова это настоящая катастрофа.
Тайвань имеет относительно небольшую площадь - 36 тыс. кв.км. При этом на острове живёт 20 миллионов человек. В таких условиях строительная отрасль имеет жизненно важное значение. Емкость этого рынка в 2021 году оценивается в 82.1 миллиарда долларов. При этом 55% приходится на жильё, а остальное коммерческая недвижимость и инфраструктурные объекты.
Строительной отраслью беды острова не ограничиваются. Кварцевый песок используется и в электронике. Тайвань крупнейший производитель микрочипов и электроники. Контролирует 66% профильного рынка. Введение эмбарго на поставку кварцевого песка может привести к коллапсу не только тайваньскую, но и мировую индустрию электроники.
Опубликовано: Максим Алексеев
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